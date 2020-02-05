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Çıkış yapan en iyi üçüncü takım

Çıkış yapan en iyi üçüncü takım
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Göztepe, ikinci yarıda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yaptı. Sarıkırmızılılar, üç maçlık periyotta iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek en çok puan toplayan ekiplerden biri oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte üçte üç yapan Galatasaray ve Alanyaspor'un ardından puan tablosunda 7 puanla üçüncü sırada yerini aldı. Genel sıralamada da 30 puanla 8. sırada yer alan Göz-Göz, Avrupa Kupaları ısrarını sürdürüyor.
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