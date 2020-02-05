Çıkış yapan en iyi üçüncü takım

Göztepe, ikinci yarıda aldığı başarılı sonuçlarla zirve yaptı. Sarıkırmızılılar, üç maçlık periyotta iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek en çok puan toplayan ekiplerden biri oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte üçte üç yapan Galatasaray ve Alanyaspor'un ardından puan tablosunda 7 puanla üçüncü sırada yerini aldı. Genel sıralamada da 30 puanla 8. sırada yer alan Göz-Göz, Avrupa Kupaları ısrarını sürdürüyor.