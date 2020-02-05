Denizlili sporcular başarıya doymuyor

Ankara'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'ndan 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalyayla dönen Denizlili sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Kızılcahamam'da 39 ilden 110 kulüp ve 1180 sporcunun yarıştığı turnuvaya Denizli'den 8 sporcu katıldı. Mehmet Ali Bulut, genç erkekler +75 kiloda birinci olup altın madalya kazanırken, U-22'de Batıhan Davarcı 90 kiloda, Şahin Dereli ise 65 kilo da üçüncülük elde etti. 60 kiloda Tevfik Kuzucu sekizinci olurken, Yeni Sancakspor Kulübü adına yarışan 4 sporcu Avrupa Şampiyonası vizesi aldı. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular 19-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Ahihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Antrenör Yıldırım Söyler yönetiminde şampiyonaya hazırlanan sporcuların yeni hedefi Avrupa'da başarı elde etmek.



■ SEBAHATTİN ALP