  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Denizlili sporcular başarıya doymuyor

Denizlili sporcular başarıya doymuyor

Denizlili sporcular başarıya doymuyor
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Ankara'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası'ndan 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalyayla dönen Denizlili sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Kızılcahamam'da 39 ilden 110 kulüp ve 1180 sporcunun yarıştığı turnuvaya Denizli'den 8 sporcu katıldı. Mehmet Ali Bulut, genç erkekler +75 kiloda birinci olup altın madalya kazanırken, U-22'de Batıhan Davarcı 90 kiloda, Şahin Dereli ise 65 kilo da üçüncülük elde etti. 60 kiloda Tevfik Kuzucu sekizinci olurken, Yeni Sancakspor Kulübü adına yarışan 4 sporcu Avrupa Şampiyonası vizesi aldı. Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular 19-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Ahihara Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Antrenör Yıldırım Söyler yönetiminde şampiyonaya hazırlanan sporcuların yeni hedefi Avrupa'da başarı elde etmek.

■ SEBAHATTİN ALP
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlili sporcular başarıya doymuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN