Fener’in şifresi

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “14 maçta 33 puan toplarsak 70 puana ulaşırız. Bu puan bizi şampiyonluğa taşır. Çünkü rakiplerimiz de kaybedecek, ipi de göğüsleriz. Mart ayındaki milli araya kadar 7 maç oynayacağız. Bu süreçte ilder olabiliriz” diye konuştu

Süper Lig'de zirveyi ilgilendiren maçta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, şampiyonluğun şifresini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, "14 maçta 33 puan toplarsak 70 puana ulaşırız. Bu puan bizi şampiyonluğa taşır. Çünkü rakiplerimiz de kaybedecek. Trabzon'a yenilerek yara aldık ama hedefimizden sapmadık. Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Mart ayındaki milli araya kadar 7 maç oynayacağız. Bu süreçte liderlik koltuğuna oturabiliriz" dedi.



YANAL: İPİ GÖĞÜSLERİZ

Ligde son sözü Fenerbahçe'nin söyleyeceği ifade eden Ersun Yanal şöyle devam etti: "Kağıt üzerinde en zorlu maçlarımız zirve yolundaki rakiplerimiz Alanyaspor ve Galatasaray olacak. Ancak bu iki maçı da Kadıköy'de 50 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe fazla yara almadan yoluna devam ettiği takdirde şampiyonluk ipini mutlaka göğüsler. Sezon sonunda hedefimize ulaşacağız."



FUTBOLCULARA TERAPİ YAPILDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 20 karşılaşmanın 15'inde kalesinde gol gördü. Bu 15 maçın 11'inde ise kaleye gelen ilk şut ağlarla buluştu. İstanbul ekibi olumsuz bir tablo çizdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın futbolcularla sık sık görüşme yaptığı ve hataları en aza indirmeye çalışmalarını istediği öğrenildi. Trabzonspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sizlere güvenim tam. Çok daha iyi olacağız" dedi.