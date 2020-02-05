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Filenin kraliçesi Meryem

Filenin kraliçesi Mavi Efe Meryem
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Saç rengi dolayısıyla sporseverlerin "Mavi Efe" diye adlandırdığı Aydın Büyükşehir Belediyesporlu milli voleybolcu Meryem Boz, ligin en skorer oyuncusu olma özelliğini elinde bulunduruyor. Milli takımdaki başarılı performansıyla 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Meryem Boz, kendi takımındaki performansıyla da dikkati çekmeye devam ediyor. Aydın ekibine bu sezon transfer olan Meryem, oynadığı 14 maçta takımına 242 sayı kazandırdı. Milli sporcu, bu istatistikle Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin en skorer ismi oldu. Saç renginden dolayı milli takımda "Mavi Şimşek" olarak bilinen Boz, "Mavi Efe" olarak anılıyor. Meryem, milli takım ve ligdeki başarısının bireysel olmadığını belirtirken, "Eğer ben sayı üretebiliyorsam bu takımımın verdiği mücadele ve yardımlarladır" dedi.

■ MEHMET KAVAS
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