Kamil Wilczek görev bekliyor

Denizlispor maçında İngiliz golcü Cameron Jerome'nin performansı tartışmalara neden olurken, gözler yeni transfer Kamil Wilczek'e çevrildi. Denizli maçında sadece iki kez kaleyi yoklayan ve sezon başından bu yana sadece iki kez fileleri sarsabilen Jerome'un yerine teknik direktör İlhan Palut, Pazartesi günü İzmir'de oynanacak olan Rizespor mücadelesinde Wilczek'i hazırlıyor.