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Kırklarelispor- | CANLI

Kırklarelispor-Fenerbahçe | CANLI

05.02.2020, 13:33 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020,14:26

'nda heyecanı devam ediyor. Kupada ikinci günün ilk maçında deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor'a konuk oluyor. Kırklarelispor-Fenerbahçe maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kupanın ikinci gününün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Kırklarelispor deplasmanına konuk oluyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadir Çiloğlu, Caner Koca, Emre Keleşoğlu, Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu, Malik Karaahmet.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Adil Rami, Jailson, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Rodrigues, Mevlüt Erdinç.

KIRKLARELİSPOR-FENERBAHÇE CANLI YAYIN

KIRKLARELİSPOR-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

KIRKLARELİSPOR TARİH YAZIYOR

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın flaş takımı olmayı başaran TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor, çeyrek finale gelene kadar Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi güçlü takımları elemişti. Trakya temsilcisinin ayrıca sahasında oynadığı son 7 maçta mağlubiyeti bulunmuyor.

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