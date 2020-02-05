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Kupada büyük heyecan var

Kupada büyük heyecan var
Giriş Tarihi: 5.2.2020

, Kırklarelispor’a saat 14.30’da G.Saray da 20.30’da Aytemiz Alanya’ya konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarına bugün de devam edilecek. Fenerbahçe, Kırklarelispor'la Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'ta karşılaşacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile kırmızı kart cezalısı Gustavo forma giyemeyecek. Galatasaray ise deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bu karşılaşma da A Spor'dan yayınlanacak. Aslan'da sakatlıkları süren Falcao, Saracchi ve Andone oynamayacak.
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