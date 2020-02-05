Mekik puana duacı

3. Lig 1. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, kart cezalıları kaptan Taygun Vurgun ve Ali Helvacı'nın yanısıra, sağlık sorunları bulunan Ertuğrul Yıldırım ve Serkan Özen'den yoksun çıktığı maçta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanından 1 puan çıkardı. 24 puana ulaşan sarı-kırmızılılar bir basamak yükselerek 13. sıraya çıktı. Teknik direktör Serkan Görgeç, "Kapanarak hızlı hücumla çıkıp sonuca gitmek istedik ve bu taktikte kısmen başarılı olduk. 3 değişikliği de sakatlık nedeniyle mecburen yapmak zorunda kaldık. İkinci yarı rüzgarı da arkamıza alıp, daha dinamik bir oyunla takımı öne çıkarıp sonuca gitmek istiyorduk ama planımız tutmadı. 1 puana duacıyız" dedi. Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Altun ve İlyas Ural'ın durumları bugün belli olacak.



■ SEBAHATTİN ALP