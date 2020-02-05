Şampiyonu derbiler belirler

Türk futbolunda tarihi izler bırakan Suat Kaya gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi 1- “Sivas’ın G.Antep’ten fark yemesi herkesin iştahını arttırdı. Fikstür önemli ama 4 büyükler açısından bu sezon kilidi derbi maçlar çözer.” 2- "G.Saray'ın işi zor. Üstte çok takım var. Ama Fatih Terim işini iyi bilir. Geçen sezonki gibi geriden gelip kupayı kaldırırsa şaşırmayın." 3- "Göztepe yeni stadın da devreye girmesiyle bu sezon sancılı süreç yaşamaz. Avrupa için erken ama o taraftarla bunu da başarabilir." 4- "Menemenspor çok iyi işler yaptı ama devamını getiremedi. Orada Hatay ilk takım olur. Egelilerin işi çok zor. Play-Off başarı olur."

1- Hocam enteresan bir sezon yaşıyoruz. Şampiyon adayı takım sayısı çok. Sizce dört büyükler bu yarışın içinde şampiyonlukta ne kadar avantajlı?

"Süper Lig çok enteresan bir lig. Erkenden havaya girmemek lazım. Şampiyonluğu telaffuz ederken çok düşünmek gerek. Daha iki hafta öncesine kadar farklı şeyler düşünüyorduk. Bugün G.Saray'ın bile zirveyle arasındaki puan farkı 5'e düştü. Trabzonspor gizli lider gibi. Fenerbahçe yenilse de şampiyonluğun en güçlü adayı. Beşiktaş Sergen Yalçın ile bir hava yakaladı, devam ettirebilir. Arada bir de Alanyaspor gerçeği var. Başakşehir her zamanki gibi çok iddialı. Sivasspor kısa sürede toparlanabilir. Sivas, Başakşehir ve Alanya dirençli takımlar ama sonunu getirebilirler mi? Fikstür çok önemli. Bu hafta Sivas-Başakşehir, F.Bahçe-Alanya maçları var. Yarın yine farklı şeyler söyleyebiliriz."



DÖRT BÜYÜKLER FAVORİ

"Ben daha önce de söyledim. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray en güçlü favoriler. Burada düğümü kendi aralarındaki maçlar çözümler. Üstteki takımlar mutlaka takılacaktır, ama sen ne yapacaksın önemli olan bu. Derbi maçlar çok önemli. Oradan alınacak sonuçlar bu sezonun şampiyonunu belirler. Fenerbahçe G.Saray'ı ağırlıyor, F.Bahçe'yi yenen Trabzon'un evinde derbisi kalmadı, G.Saray Beşiktaş ile Trabzon'u ağırlayacak, Beşiktaş hem Fener ile hem de Trabzon ile evinde oynayacak. Bu sonuçlar çok ama çok önemli."



2- Hocam Galatasaray'da tarihi başarılar yaşadınız. Ama bu sezon yine kötü başladı. Sizce bu sezon Cim-Bom ne yapar?

"Galatasaray'ın dezavantajı geride olup arada çok sayıda takımın olması. Avantajı ise Fatih Terim. Galatasaray'ın diğerlerine göre hata yapma lüksü çok az. Bir geçiş dönemindeler. Lig çok kırılgan ama Galatasaray son haftalarda aldığı galibiyetlerle yarışın içinde olduğunu gösterdi. Son dört maçı kazandılar, 14 gol attılar ve kalesinde ise sadece 2 gol gördüler. Rakamsal olarak süper bir çıkış. Ancak işin gerçeğine baktığınızda durum pek de öyle rahat değil. Kazanıyorlar ama oyunun belirli bölümlerinde oyundan düşüyorlar, pozisyon yiyorlar.



"MOTİVASYON USTADI"

"Fatih hoca güzel bir şey söyledi. Şampiyon adayı çok dedi. Bundan sonraki maçlarda şansın önemine vurgu yaptı. Evet Galatasaray geçen sezon 8 puan geriden geldi ve şampiyon oldu ama bu sezon da aynı şeyi tekrarlayabilir mi zor. Ama daha önce de söylediğim gibi Fatih Terim faktörü. Fatih Terim işini iyi bilir. Motivasyon çok önemli bir unsur. O sadece sahadaki futbolcuları motive etmiyor, taraftarı, camiayı da otive ediyor. Önemli olan onun motivasyonunu yitirmemesi. O nedenle bekleyeceğiz, göreceğiz." Sizin de daha önce görev yaptığınız Göztepe bu sezon önemli işlere imza atıyor. İzmir ekibi şimdiden hedef büyültmeli mi? "Göztepe mazisiyle, taraftarıyla müthiş bir kulüp. Türk futbolunun olmazsa olması, rengi, heyecanı. 95 yıllık hayalini gerçekleştirip yeni stadına taşınan Göztepe'nin gelecekte çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ama vakit şimdi mi, bence erken. Zaman zaman sürpriz sonuçlar alsalar da şuan iyi gidiyorlar. Bu ligde problem yaşamayacak 3-5 takımdan birisi Göztepe. Çıta yükseltilmeli mi bence erken. Önce ligde kalma barajını aşıp kalan maçlara göre bunu söyleme dönüştürmeliler. Hedef şuan yokuş aşağı. Rakip çok ve hele hele ikinci yarıda rakiplerden puanlar almak zor. Hedefe ulaşmak için o yokuşu güvenle çıkmak gerek."



GÖZTEPE BENİ MUTLU EDİYOR

"Göztepe'de müthiş bir sinerji var. Kadro gayet iyi. Yeni transferlerle daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Puan durumuna baktığınızda Avrupa kupaları için 4 puan fark var. Bu da 1.5 maç demektir. Dilerim Göztepe iyi işler yapmaya devam eder. Göztepe'ye başarılar diliyorum. Onlar kazandıkça biz de ekmeğini yemiş birisi olarak mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. İnşallah başarılı olurlar. Daha önce de söylediğim gibi bu sezon olmasa bile gelecekte çok iyi yerlere gelecektir."





4- Menemen'i tarihinde ilk kez 1.Lig'e çıkardınız. Sizce Menemen dahil diğer Ege takımları Akhisar, Altay, Altınordu Balıkesir gelecekte ne yaparlar?

"Menemenspor'den çok umutluydum. İlk sezonları olmasına rağmen çok da güzel işler yaptılar. Bir ara ikinci sıraya kadar yükseldi. Ama futbolda dün ile bugün gece ile gündüz kadar farklıdır. Menemen'de enteresan şeyler oluyor. Önce 4'te 4 yaptılar, sonra 4 maçı kaybettiler. Kötü bir başlangıç yaptılar ikinci yarıya. Ama bu Menemen'in yarıştan kopacağı anlamına gelmez. Bu süreci çok iyi atlatıp yeniden potaya girebilirler. 1. Lig'de de Süper Lig gibi çok aday var. Ama Hatayspor son maçını kaybetse de farklı. Erzurum, Bursaspor, Adana Demir enteresan sonuçlar alıyorlar. Ama üst sırada kalmaya devam ediyorlar.



EGELİLERİN İŞİ ÇOK ZOR

"Egeliler diyorsunuz. İşleri gerçekten zor. Akhisarspor'un böylesine bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Altay iyi transferler yaptı lige ağırlığını koyacaktır. Akhisarspor Yılmaz Vural ile toparlanır. Ekonomik sorunlar yaşayan Balıkesir'in lige tutunabilmesi başarı sayılır. Altınordu geriden geliyor ama bayağı geriden geliyorlar. Kısacası Ege takımları için ilk 2 çok zor. Play-Off'a giren başarılı olur. Oradan Süper Lig'e çıkarlar mı bilemem."



ŞENOL KANTÜRK





