Trabzon zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor kendi sahasında BB Erzurumspor’u farklı mağlup ederek avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, sahasında TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor'u farklı mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı: 5-0. 16. dakikada Sörloth kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 1-0. 26'da Guilherme'nin ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Sturridge ile kaleci birlikte yükseldi. Yusuf Acer'e çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu: 2-0. 43'te Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Kayaan'ın solundan ağalarla buluşturdu: 3-0. 61'de Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşu kale sahası içine gönderdi. Merthan Açıl'a çarpan top ağalarla buluştu: 4-0. 66. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme paslaşmasında, Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Sörloth düzgün ve şık bir vuruşla skoru belirledi: 5-0.