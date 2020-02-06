Akhisar yemin etti

İlk maçında Altınordu’ya yenilen teknik patron Yılmaz Vural, “Asla umutsuz değilim. Takımı mutlaka layık olduğu yere taşıyacağız” dedi.

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'un başında çıktığı ilk maçta Altınordu deplasmanından 2-0 yenik ayrılan teknik direktör Yılmaz Vural, takımı layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi. Altınordu karşılaşması öncesi sadece 3 gün oyuncularla birlikte olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Elbette çok kısa sürede takımımın istediğim gibi olması hayalcilik olurdu" dedi.



'ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Vural, "Kısa süreye rağmen iyi reaksiyon gösterdik. Altınordu karşılaşmasında bireysel hatalar yaptık. Oyuncularım maçtan sonra inanılmaz üzgündü, duyguları birlikte yaşadık. Bu bizim için çok önemliydi. Asla umutsuz değilim. Ben Akhisarspor'u çok sevdim. Futbolcu grubunun bir kısmını zaten iyi tanıyorum. Takımın birçoğunun 30 yaş ve üzeri futbolculardan oluşması kimseyi düşündürmesin. Benim futbolcularımın ruhu genç, ilk günkü gibi başarıya herkes aç. Önümüzde koskoca 14 hafta var. Aradaki puan farkları da çok çok az. Hepimiz çabalayacağız, inanacağız" dedi.



■ KENAN MOLLA