Antalyaspor - Sivasspor | İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında son gün heyecanı yaşanıyor. Bu kez sahneye Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor çıkıyor. Akdeniz temsilcisi, kırmızı-beyazlı ekibi sahasında konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Sivasspor kente gelerek maç saatini beklemeye başladı. İki takımın da amacı rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan git gide artıyor. Çeyrek final maçlarının son gününde Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. İki takım da rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.



İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Charles, Ersan, Eren, Harun, Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan, Gustavo Blanco

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare

Antalyaspor'un çeyrek finalin ilk ayağında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı bugün saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.







İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Konuk ekip Demir Grup Sivasspor'da yapılan son antrenmanda sakatlıkları nedeniyle Emre Kılınç ve Marcelo Goiano takımdan ayrı salonda çalışırken, Fernando ve Arouna Kone idmana katılmadı. Antalyaspor'da ise sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Podolski'nin de hazır olmadığı için yer almayacağı maçta teknik direktör Tamer Tuna'nın, az forma şansı bulan futbolculara görev vermesi bekleniyor.

NASIL GELDİLER?

Ev sahibi ekip çeyrek finale gelene kadar Niğde Anadolu FK, Eyüpspor ve Göztepe'yi; konuk ekip ise Başkent Akademi, Esenler Erok ve Yeni Malatyaspor'u kupanın dışına itti.