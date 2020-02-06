  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Atça Belediyespor Play-Off’a iyi başladı

Play-Off’a iyi başladı

Atça Belediyespor Play-Off’a iyi başladı
Giriş Tarihi: 6.2.2020
Aydın 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nda Atça Belediyespor, ilk hafta mücadelesinde Esra Sigorta Acarlarspor'u 2-1 mağlup ederek, 3 puanla başlangıç yaptı. 1. Grup ikincisi olan Atça Belediyespor, 2. Grup ikincisi olan İncirliova ekibi Ersa Sigorta Acarlarspor ile Adnan Menderes Stadı 2 nolu yan sahada kozlarını paylaştı. Acarlarspor ilk yarıyı Ayhan Savaş'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Atça Belediyespor maçı çevirmek için yüklendi. Mehmet Lüleci ve Alp Çamurlu'nun golleriyle skoru 2-1'e getiren Atça Belediyespor bu skoru maç sonuna taşımayı bildi, Amatör Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir zafer kazandı. Atça Belediyespor, ikinci maçında 9 Şubat'ta Ulukonakspor'la karşılaşacak.

■ MEHMET KAVAS
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atça Belediyespor Play-Off’a iyi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN