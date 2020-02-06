Atça Belediyespor Play-Off’a iyi başladı

Aydın 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nda Atça Belediyespor, ilk hafta mücadelesinde Esra Sigorta Acarlarspor'u 2-1 mağlup ederek, 3 puanla başlangıç yaptı. 1. Grup ikincisi olan Atça Belediyespor, 2. Grup ikincisi olan İncirliova ekibi Ersa Sigorta Acarlarspor ile Adnan Menderes Stadı 2 nolu yan sahada kozlarını paylaştı. Acarlarspor ilk yarıyı Ayhan Savaş'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Atça Belediyespor maçı çevirmek için yüklendi. Mehmet Lüleci ve Alp Çamurlu'nun golleriyle skoru 2-1'e getiren Atça Belediyespor bu skoru maç sonuna taşımayı bildi, Amatör Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir zafer kazandı. Atça Belediyespor, ikinci maçında 9 Şubat'ta Ulukonakspor'la karşılaşacak.



■ MEHMET KAVAS