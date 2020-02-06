Çine Madran tam gaz

Aydın Amatör Süper Lig 2. Grup'ta geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Çine Madranspor, Kardeşköyspor'u 4-0'lık skorla mağlup edip, zirvedeki yerini korudu. Çine Yüksel Yalova Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-sarılılar, 20. dakikada kaptan Barış Çetin'in golüyle 1-0 öne geçti. 28'de Ali skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla kapanırken, 65'te İhsan ve 75'te Orhan'ın golleri Çine Madranspor'u 4-0'lık zafere taşıdı. Bu galibiyetle puanını 23'e çıkartarak liderliğini devam ettiren yeşil-sarılılar, haftaya deplasmanda oynayacağı Aydın BŞB maçı öncesi moral kazandı.



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