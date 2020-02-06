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Dokuzkavaklar zirveyi karıştırdı

Dokuzkavaklar zirveyi karıştırdı
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Amatör Süper Lig’de şampiyonluk kovalayan Yeşilköy’e çelme takan kırmızı-beyazlılar sürpriz yaptı

Denizli Amatör Süper Lig Ali İpek Sezonu'nun 16. haftasında Dokuzkavaklarspor, şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilköyspor'u çelmeledi, zirveyi karıştırdı: 3-3. Dokuzkavaklarspor'un gollerini 43'de Görkem, 53'de Ahmet Hüda, 86'da Şükrü atarken, Yeşilköyspor'un golleri ise 35'de Zeki, 45'de Yasin ve 59'da Kadir'den geldi. 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Dokuzkavaklarspor, 29 puanla, 5. sıradaki yerini korudu. 60 golle ligin en çok gol atan 2. takımı olan Dokuzkavaklarspor'un tecrübeli teknik sorumlusu İsa Bay, "Son dakika rakip kaleci ile karşı karşıya kaldığımız pozisyonu gole çevirebilseydik, ligin yenilgisiz tek takımı olan Yeşilköyspor'un bu ünvanına son verebilirdik. Genç bir kadroya sahibiz. 2002-2003 doğumlu gençlerle oynamak kolay değil. Hedefimiz oyuncu yetiştirmek" dedi. GENÇLERİ KAZANIYORUZ Liglerde tüm gruplara katılan ender takımlardan biri olan Dokuzkavaklarspor'un başkanı Mustafa Doğan ise, "Mali yönden BAL'a çıkma şansımız yok ama uzun vadede gençleri kazanıyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP
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