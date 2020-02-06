Fener çok rahat

Kanarya, 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden rakibi karşısında 43. dakikada Mevlüt’ün golüyle öne geçti. 52’de tekrar sahne alan Mevlüt farkı ikiye çıkartırken 57’de İbrahim’in ters vuruşu skoru belirledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 3-0 yenerek tur için büyük avantaj sağladı. 32. dakikada Deniz Türüç'ün şutunda, top Enis Çeliksu'nun eline çarpınca, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 34'te Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 43'te Zajc'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt'e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



GOLLER DEVAM ETTİ

52'de Zajc'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafından topu kontrol eden Mevlüt şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2. 5 dakika sonra yine Zajc'ın pasında Isla topu kale sahası önüne çevirdi. Rodrigues'in şutunda kaleci İbrahim'den dönen topa İbrahim Sürgülü ters bir vuruş yaptı ve fark 3'e çıktı: 0-3. 90'da Caner'in pasında Deniz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu attı. Ancak top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Maç 3-0 F.Bahçe'nin üstünlüğü ile bitti.



VAR 3 GOLÜ İPTAL ETTİ

Kırklareli-F.Bahçe mücadelesinde atılan 3 gol VAR kararı ile iptal edildi. İlk olarak 10. dakikada Kırklareli'den Enis'in kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 65'te ise Zajc'ın ortasında Mevlüt'ün kaydettiği gol için de ofsayt kararı verildi. 88'de de Deniz Türüç'ün şutu Tolgay'ın eline çarpıp filelere gidince VAR kararıyla bu gol de geçerli sayılmadı.



FENERBAHÇE İZDİHAMI

Kırklareli'nde oynanan kupa randevusuna taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar maçın oynanacağı stada girebilmek için turnikeler önünde kuyruk oluşturdu. 3 bin 750 kişi kapasiteli stattaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftarın izlediği bildirildi. Taraftarlar kapasiteye karşın fazla bilet satılması iddiasıyla Kırklarelispor yönetimine tepki gösterdi. Taraftarların bazılarının stat duvarlarına çıkarak bazılarının ise stat çevresindeki evlerin çatılarından mücadeleyi takip ettiği gözlendi.











