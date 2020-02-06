Göz-Göz görüşme masasına

Yeni Stadı'nda önümüzdeki sezon daha büyük hedeflere yelken açmak isteyen Göztepe'de yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek 14 oyuncuyla görüşme yapacak.

Mazisi büyük başarılarla dolu Göztepe 95 yıl sonra kavuştuğu kendisine ait stadı Gürsel Aksel'de artık büyük zaferlere imza atmak istiyor. Bu sezon ligde başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar artık eskisi gibi hem ligde, hem de Avrupa'da başarılı olup çıtayı yükselmek isterken gelecek için de önemli adımlar atıyor. Başarıda istikrarın önemine vurgu yapan kurmaylar öncelikle mevcut kadroyu korumak istiyor. Sarı-kırmızılılarda sezon sonu itibarıyla 14 önemli futbolcunun sözleşmelerinin sona ermesi ise yöneticileri şimdiden harekete geçirdi. Göztepe'nin sezon başında Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydogdu, Mossoro Stefano Napoleoni ve İspanya'nın Huesca takımından kiraladığı Serdar Gürler kulüpleri ve kendileriyle anlaşma sağlanamazsa kulüplerine geri dönecek. Göz-Göz'ün Süper Lig'e çıktığı ilk seneden beri forma giyen dünyaca ünlü kalecisi Beto Pimparel ve Andre Castro'nun da sözleşmeleri sona eriyor.



GÖRÜŞMELER HAFTAYA

Göztepe'de banko forma giyen bu iki futbolcu gibi İngiliz forvet Cameron Jerome, Brezilyalı stoper Titi ve Wallace Reis, Fransız sol bek Leo Schwechlen ile Berkan Emir, orta saha oyuncuları Deniz Kadah, Atinc Nukan ve Kerem Atakan'ın da anlaşmaları bitecek. Yönetimin kısa sürede içinde yeniden anlaşma sağlamayı düşündükleri futbolcularla bir araya gelip tekliflerini sunacağı öğrenildi. İşi sezon sonuna bırakmak istemeyen yönetimin önümüzdeki hafta somut adımlar atacağı açıklandı.