Hakkari’ye Altın davet

Hakkari’de kadınların emekleriyle kurulan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, hafta sonunda Konak Belediye ile oynayacağı lig maçı çi in Altınordu Kulübü tarafından 3 gün Selçuk’taki tesislerde konuk edilecek.

Hakkari'de kadınlar tarafından kurulan ve Kadınlar 1. Ligi'nde 5. sırada yer alan Hakkarigücü. bu hafta sonu İzmir'in başarılı takımı Konak Belediyespor Kadın Futbol takımı ile yapacağı karşılaşma için Cuma günü İzmir'e geliyor. Hakkari'den İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Tuğgenaral Ferdi Korkmaz'ın koordinesinde, Hakkarigücü'nün kadın futbolcuları 3 gün boyunca Altınordu Spor Kulübü'nün Selçuk Tesislerinde 3 gün misafir edilecekler. Tuğgenaral Ferdi Korkmaz Altınordu kulübünün bu jesti karşısında kendisi gibi Hakkari'den gelecek kadın futbolcuların da çok duygulandığını söyledi.



BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Korkmaz, "Hakkari'de kurulan bu futbol takımı kız çocuklarının önünü açmış, onların geleceğe yönelik plan yapmalarına imkan sağlamıştır. Hakkarigücü Kadın Futbol takımını misafir eden ve tüm masrafları üstlenen başkan Mehmet Özkan ve Altınordu Kulübü'ne sonsuz teşekkür ederiz" dedi. Bugün Hakkari'de Beşiktaş ile erteleme maçına çıkacak Hakkari ekibi yarın İzmir'e gelecek. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı Başkanı Kıymet Kurt, "Bize kapılarını açan Altınordu'ya ve değerli başkanı Seyit Mehmet Özkan'a, 2016-2018 yılları arasında Hakkari'de Jandarma Komutanlığımızı Yapan Tuğgenarel Fevzi Paşamıza teşekkür ederiz. Onların desteği bizim için çok değerli ve anlamlı" diye konuştu.



ÇOĞUNLUĞU ÜNİVERSİTELİ

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki futbolcuların 20 tanesi üniversite mezunu. Birkaçı da beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Kadroda Milli Takım'larda yer alan sporcularında bulunduğunu belirten İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz, "Hakkarigücü Kulüp Başkanı Kıymet Kurt başkanımız büyük bir sorumluluk altına girerek bir gencin yüreğine dokunabilmenin, onlara bir umut ışığı olabilmenin başarısını sergiliyor. Takımdaki birliktelik ve gelen başarı Hakkarilileri çok mutlu ediyor" dedi.



FATİH ŞENDİL