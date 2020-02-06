  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Kupada Sivasspor Antalya’ya konuk

Kupada ’ya konuk

Kupada Sivasspor Antalya’ya konuk
Giriş Tarihi: 6.2.2020
SÜPER Lig'de 41 puanla zirvede yer alan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve A Spor naklen yayınlayacak. Yuğudo'da Arouna Kone, Emre Kılınç ve Marcelo'nun sakatlığı sürerken Antalyaspor'da ise sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Podolski de hazır olmadığı için yer alamayacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupada Sivasspor Antalya’ya konuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN