Kupada Sivasspor Antalya’ya konuk

SÜPER Lig'de 41 puanla zirvede yer alan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve A Spor naklen yayınlayacak. Yuğudo'da Arouna Kone, Emre Kılınç ve Marcelo'nun sakatlığı sürerken Antalyaspor'da ise sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare ile Adis Jahovic maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Podolski de hazır olmadığı için yer alamayacak.