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koltuğa kuruldu

Kuşadası koltuğa kuruldu
Giriş Tarihi: 6.2.2020
Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta Kuşadasıspor, Kuşadası TFF Tesisleri'nde Kuşadası Trabzon Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti, lider Didimspor'un evinde Koçarlı Belediyespor'la 2-2 berabere kalmasıyla liderlik koltuğunu ele geçirdi. Siyah-beyazlılar, 40 ve 60. dakikalarda Mücahit'in golleriyle bayram yaptı. 90'da Ada'da Ahmet Yapıcı kırmızı kart gördü. Kuşadasıspor bu galibiyetle 28 puana yükseldi, 1 puan farkla grubun yeni lideri oldu. Kuşadası, bu hafta BAY takım olduğu için maç yapmayacak.

■ MEHMET KAVAS
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