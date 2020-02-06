Kuşadası koltuğa kuruldu

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta Kuşadasıspor, Kuşadası TFF Tesisleri'nde Kuşadası Trabzon Gençlikspor'u 2-0 mağlup etti, lider Didimspor'un evinde Koçarlı Belediyespor'la 2-2 berabere kalmasıyla liderlik koltuğunu ele geçirdi. Siyah-beyazlılar, 40 ve 60. dakikalarda Mücahit'in golleriyle bayram yaptı. 90'da Ada'da Ahmet Yapıcı kırmızı kart gördü. Kuşadasıspor bu galibiyetle 28 puana yükseldi, 1 puan farkla grubun yeni lideri oldu. Kuşadası, bu hafta BAY takım olduğu için maç yapmayacak.



■ MEHMET KAVAS