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'nın gol makinesi

Manisa'nın gol makinesi Serdar Deliktaş

06.02.2020, 13:36

2'nci Lig 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Futbol Kulübü'nün tecrübeli forveti , 'de profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda bulunduruyor.

Son olarak iç sahada oynanan Şanlıurfaspor maçında hat trick yaparak toplam gol sayısını 17'ye çıkaran deneyimli santrfor, kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Süper Lig'de Trabzonsporlu Sörloth 16 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, 2'nci Lig'de ise Yılport Samsunsporlu Bahattin Köse yine 16 golle Serdar'ı takip ediyor. 33 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Hekimoğlu Trabzon'a 4 gol atarken, 1922 Konyaspor ve Şanlıurfaspor önünde hat trick yaptı. Cumartesi günü Sarıyer'le deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan Manisa ekibinde yeni takımıyla ilk maçına çıkacak teknik direktör Cihat Arslan, iddialı bir rakibi konuk olacaklarını, mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.
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