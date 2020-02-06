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Milas Gençlik bayramı

Milas Gençlik bayramı
Giriş Tarihi: 6.2.2020
Muğla 1. Amatör Küme B Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan Milas Gençlikspor, büyük sevinç yaşıyor. Mor-beyazlılarda, ertelenen şampiyonluk kutlaması 12 Şubat Çarşamba günü yapılacak. B Grubu'nda oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Milas Gençlikspor, yenilgisiz Muğla Amatör Süper Ligi'ne adını yazdırdı. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen, birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan depremden dolayı, ertelenen kutlamaların 12 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirten kulüp başkanı Ersin Köksal, "Geceden maddi destek sağlamak istiyoruz. Katılanlara hediyelerimiz de olacak" dedi.

■ ADEM ÜLKER
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