Nurlupınar şampiyon

Manisa 1. Amatör Küme Play-Off final karşılaşmasında Lalelispor’u mağlup ederek Amatör Süper Lig’e yükseldi Mavi-beyazlılar, normal süre ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla rakibine 4-2 üstünlük kurup bayram yaptı

1965 Nurlupınar Gençlergücü, Manisa Amatör Süper Ligi'ne yükselmeyi başardı. Manisa 1. Amatör Küme A Grubu'nda normal sezonu 106 gol atarak zirvede tamamlayan ve Play-Off oynamaya hak kazanan mavi-beyazlılarda, şampiyonluk sevinci yaşanıyor. Play-Off çeyrek finalinde Halitpaşa Belediyespor'u 4-0 yenen 1965 Nurlupınar, yarı finalde Saruhanlı Belediyespor'a 3-1 mağlup olup, ilk şansını değerlendiremedi. Final niteliği taşıyan ikinci maçta Lalelispor karşısına çıkan mavi-beyazlılar, normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçı penaltılarla 4-2 kazanıp, mutlu sona ulaştı.



İLK HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Nurlupınar kalecisi Harun kurtardığı iki penaltıyla takımına şampiyonluğu getirdi. Maçın sonunda futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Lalelisporlu oyuncular ise sahanın ortasına yıkılıp kaldı. Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı, kupayı 1965 Nurlupınarspor kaptanı Burak Yıldız'a verdi. 1965 Nurlupınar Başkanı Gökhan Düzkaya, "Takımımıza olan inancımız tamdı. Bu şampiyonluğu bizleri her maçta yalnız bırakmayan taraftarımıza hediye ediyoruz. Artık Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele edeceğiz. İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi yeni hedeflerimiz için mücadele etme zamanı" dedi.



BAŞKAN UMUTLU

1965 Nurlupınar Gençlergücü Kulüp Başkanı Gökhan Düzkaya, "Yeni sezonda mücadele edecekleri Manisa Amatör Süper Ligi'nde de şampiyonluk kovalayacağız. Hedefimiz 3 sezonda 3. Lig'de mücadele etmek" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK