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Pınar Karşıyaka’nın rakibi

Pınar Karşıyaka’nın rakibi Kyiv Basket

06.02.2020, 10:44

’ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde ekibi ile karşılaşacak. turunda ilk karşılaşma 4 Mart’ta Ukrayna’da oynanacak.

FIBA Europe Cup L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Çeyrek Final Turundaki rakibi Ukrayna ekibi Kyiv Basket oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart'ta Ukrayna'da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda oynanacak.

IHA

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