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Salihli Emirspor 3 yıl sonra döndü

Salihli Emirspor 3 yıl sonra döndü
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Play-Off final maçında G.Birliği’ni 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğa ulaştı

Salihli'nin amatör temsilcilerinden Emirspor şampiyonluğunu kutluyor. İlk maçında Çepnidere'yi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 yenen, Kapancıspor'a uzatmalarda 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar, son maçında Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor'u tek golle geçip, mutlu sona ulaştı. 3 sene sonra Manisa Amatör Süper Ligi'ne dönen Emirspor'u hem galibiyete, hem de Süper Amatör Lig'e taşıyan tek golü 88. dakikada Onur attı. Emirspor, ayrıca 72. dakikada Gürcan'ın ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Maç sonrası teknik patron Mehmet Ali Karaaslan ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. Kulüp başkanı Mustafa Yüksel, "Geçtiğimiz sezon kapısından döndüğümüz Süper Lig'e çıkmak bu yıl nasip oldu. İnşallah ligde Salihli'yi en iyi şekilde temsil ederiz" dedi.

■ EMRE SAÇLI
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