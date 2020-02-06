Şampiyonun adı Tire Belediyespor

İzmir 1. Amatör Küme H Grubu’nda Urla Gençlikspor’u hükmen 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İzmir 1. Amatör Küme H Grubu'nda geçen hafta Yelkispor'u yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren Tire Belediyespor mutlu sona ulaştı. Urla Gençlikspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakadan 3-0 hükmen galip ayrılan sarı-kırmızılılar, normal sezonun bitimine 1 hafta kala H Grubu'nda şampiyonluğunu ilan etti. Maç saatinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'na çıkarak rakibini bekleyen Tire Belediyesporlu futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler hakem üçlüsünün kararının ardından şampiyonluk coşkusu yaşadı.



TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

İki ayrı takıma bölünerek teknik direktör Serkan Söğüt yönetiminde çift kale antrenman maçı yapan futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar alkışlarla destek verdi. Son haftada deplasmanda Ayrancılar Gençlik'e konuk olacaklarını belirten kulüp başkanı Can Toprakçı, "Taraftarımıza verdiğimiz sözü tutarak, şampiyon olduk. Sezon başındaki hedeflerimize ulaştık. Kulübümüze her türlü desteği veren belediye başkanımız Atakan Duran'a camiamız adına teşekkür ederiz. Şimdi, G Grubu'nun lideri ile tek maç üzerinden oynayacağımız final niteliğindeki Play-Off maçına odaklandık. Kazanıp, Süper Amatör Lig'e yükselen taraf olacağız. Tire Belediyespor olarak en büyük hedefimiz önce Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak ve ardından 3. Lig özlemine son vermek" diye konuştu.



■ NADİR UYSAL