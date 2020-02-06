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Saruhanlı çok mutlu

Saruhanlı çok mutlu
Giriş Tarihi: 6.2.2020

1. B ’nun şampiyonu , kupasını Başkanı ’un elinden aldı. Bilgin, “Hedefimiz 5 senede 3. Lig” dedi.

Manisa 1. Amatör Küme B Grubu şampiyonu Saruhanlı Belediyespor'un kupası, ASKF Manisa Şube Başkanı Erol Timur tarafından Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e teslim edildi.

'HEDEFLERİMİZ ÇOK BÜYÜK'
Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin, futbolun içinden gelen bir belediye başkanı olarak spora büyük önem verdiğini, bu nedenle Saruhanlı Belediyespor'u hak ettiği noktaya getirmek için emek verdiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Bir yıllık emeğimizin boşa gitmemesi için büyük mücadele verdik ve Manisa 1. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyon olduk. Play-Off final maçında 1965 Nurlupınar Gençlergücü'nü 3-1 yenerek Süper Amatör Lig'e yükseldik. Saruhanlı'yı 5 yıl içinde 3. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Saruhanlı'da bu potansiyel var."

■ CÜNEYT HASÇELİK
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