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Serdar attı coştu

Serdar attı Göztepe coştu
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Bu sezon 5 gol atıp 3 golün de asisti yapan Serdar takımın 30 puanının 11’ine katkı verdi

Göztepe'de Serdar Gürler fırtınası esiyor. atıp, 3 asist yaparak takımın en önemli kozu haline geldi. İlk golünü 11. haftada 1-1 biten Y.Malatya maçında atan Serdar, 14. haftada deplasmandaki Ankaragücü maçında 2 kez fileleri sarsarak 3-1'lik galibiyette başrol oynadı. Ertesi hafta 3-1 kaybedilen Gençlerbirliği müsabakasında Halil'e asist yapan oyuncu, yine G.Saray karşılaşmasında Halil'e gol attırdı. Göztepe o maçı 2-1 kazandı.

HEM ATIYOR, HEM ATTIRIYOR
Serdar, Göztepe'nin dış sahada Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçta takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Beşiktaş'a rakip olan Göz-Göz'de Serdar Gürler, bir kez daha Halil'e asist yaparak skora katkıda bulundu. Son olarak Denizlispor maçında sahne alan Serdar, 1-1 biten maçta
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