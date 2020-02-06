Taraftar ayağa kalktı

Sarı-kırmızılılar Beşiktaş’ın TFF’ye yaptığı baskıya tepki gösterirken Talat Papatya, “Algı oluşturuyorlar” dedi

Yeni stadındaki ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenen ancak rakip takımın "kural hatası yapıldığı" gerekçesiyle TFF'ye yaptığı başvurunun detayları ortaya çıkarken Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, "Beşiktaş algı operasyonu yapıyor. Maç tekrarını gerektirecek herhangi bir kural hatasının yapılmadığı Beşiktaş karşılaşması sonrası yapılan açıklamaları hayretle takip etmekteyiz" dedi.



İLGİNÇ PAYLAŞIMLAR VAR

Göztepeli taraftarlar duruma sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Beşiktaş'ın maçın hükmen kendileri lehine sonuçlandırma veya 1-1'den kaldığı yerden başlaması ya da maçın yeniden oynanması seçenekleri sunması üzerine Göztepeliler, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz", "Mızıkçılığın adını hak aramak koymuşsunuz", "Hadi oradan. İstiyorsanız şampiyon olamadığınız her sezonu da yeniden oynatalım", "Bu işin çivisini çıkardınız", "Başka kapıya", "Yenilgiye kılıf aramanın kolay yolu", "Sahada kazanamayanlar, masada kazanmak isteyenler, ağlama odasına", "Aynı şeyleri biz yaşasaydık siz ve tetikçileriniz ne derdi?" gibi paylaşımlarda bulundu.



RİZE MAÇI YİNE FULL

Göztepe'nin Rizespor ile pazartesi günü oynayacağı maçın biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterirken mücadelenin yine tamamen dolu tribünler önünde oynanacağı iddia edildi. Yeni statta ayakta maç izlemek için kale arkası tribünlerinin yetiştirilemediği bu nedenle maçın yine 20 bin 35 taraftara oynanacağı öğrenildi.