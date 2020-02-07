Altay’da Kappel kayıp

Sezonun ilk yarısında fırtınalar estiren Hollandalı yaşadığı sakatlık sonrası eski formunu bir türlü tutturamadı

TFF 1. Lig'de ilk yarıda Altay'ın en önemli hücum silahı olan Kappel maziyi arıyor. Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Hollandalı oyuncu iyileştikten sonra eski performansı gösteremedi. İyileştikten sonra ligde görev yaptığı Erzurum, Giresun, Ümraniye ve İstanbul maçlarında kendisinden oyunu ortaya koyamadı.



CEZASI BİTTİ

Geçen hafta sarı kart cezalı olduğu için Balıkesir mücadelesinde forma giyemeyen Kappel'in Boluspor önünde patlama yapması bekleniyor. Yeni transfer Turgut Doğan Şahin'in de gelmesiyle sağ kanatta rekabete girecek olan 30 yaşındaki Hollandalı futbolcunun yakalandığı gribal enfeksiyon kurtulduğu ve idmanlardaki performansının da teknik heyeti mutlu ettiği öğrenildi.



İKİ GOL ATTI

Kappel bu sezon siyah-beyazlı formayla görev yaptığı 16 karşılaşmada 2 gol ve 4 asist yaptı. Başarılı oyuncu ikinci yarıda şans bulduğu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı.



