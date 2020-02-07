Altınordu’da kaptan Sinan geri dönüyor

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu'da takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, ilk 11'e dönecek. Sarı kart cezası nedeniyle Akhisar maçında forma giyemeyen tecrübeli stoperin yeniden formasına kavuşacağı, genç savunmacı Yusuf'un ise kızağa çekileceği belirtildi. Sakatlıktan çıkan sağ bek Kerim'i riske etmeyi düşünmeyen teknik heyetin, yine Onur'u sahaya sürmeyi planlıyor. Sol bekte ise geçen hafta iki asist yapan Ali'nin oynaması, cezası biten Ufuk'un yedek soyunması bekleniyor. Cezası biten ancak gribal enfeksiyon geçiren ön libero Oğulcan'ın durumu ise belirsiz.