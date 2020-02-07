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Bal-Kes’te Şimşek dönemi

Bal-Kes’te Şimşek dönemi
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Altay maçı sonrasında Ramazan Kurşunlu’yla yollarını ayıran Ekol Hastanesi Balıkesirspor ’le anlaşamadı, gece harekatıyla teknik direktörlük görevine ’i getirdi.

TFF 1. Lig'de galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da yeni teknik direk-tör belli oldu. Altay maçı sonrası Ramazan Kur-şunlu'yla yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, daha önce İstanbulspor'da görev yapan Fırat Gül'le prensipte anlaştığını duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDUBAŞKAN

Kadir Dağlı, Fırat Gül'le son dakikada yaşayan pürüzler nedeniyle anlaşamadıklarını ve rotayı Yusuf Şimşek'e çevirdiklerini söyledi. Balı-kesirspor yönetimi, Yusuf Şimşek'le ön anlaşma yaptı. Şimşek'in bugün imza atacağı ve ilk idmanı-na çıkacağını açıklandı. Şimşek ise sosyal medya hesabından, "Güzel günler için yola çıkıyoruz" diyerek anlaşmayı duyurdu. 44 yaşındaki Yusuf Şimşek teknik direktörlük kariyerine 2011'de Turgutluspor'da antrenör-oyuncu olarak başla-dı. Daha sonra Çaykur Rizespor'da Mustafa Deniz-li'nin yardımcılığını yapan Şimşek, 2014'te Karşı-yaka'ya geldi. Yusuf Şimşek, Sırasıyla Antalya, bir kez daha Karşıyaka, Mersin İY, Bandırma, Deniz-lispor, F.Karagümrük ve son olarak da geçen yıl Afjet Afyonspor'da görev yapmıştı.

ÜMİT YÖNEY

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