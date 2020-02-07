Belhanda yolcu gibi

Alanya ile oynanan kupa maçında da bekleneni veremeyen Faslı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenilirken yönetim şimdiden arayışlara başladı.

G.Saray'da Alanya ile oynanan kupa maçında elde edilen 2-0'lık yenilgi moralleri alt üst ederken takımın Faslı futbolcusu Youness Belhanda'ya tepki yağdı. Sosyal medyada oyuncu sert bir şekilde eleştirilirken Terim'in ise bir pozisyonda çok kötü pas atan Belhanda için "Ruh hastası" demesi de günün konusu oldu. Sarı-kırmızılıların 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile sezon sonunda kesin olarak yolları ayırmayı düşündüğü öğrenilirken yönetimin şimdiden arayışa başladığı konuşuluyor.



SAKATLAR İYİLEŞİYOR

Bu arada G.Saray'ın sakat futbolcularından gelen haberler ise biraz olsun moral oldu. Marcelo Saracchi'nin tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı aktarıldı. Radamel Falcao'nun ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi. Saracchi'nin Kasımpaşa maçının 11'inde sahada olması beklenirken Falcao'nun ise F.Bahçe derbisi düşünülerek bir süre daha dinlendirileceği konuşuluyor.