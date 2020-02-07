Beşiktaş’a genç yıldız

Siyah-beyazlılar, Kosta Rika kulübü Deportivo Saprissa forması giyen Manfred Ugalde’yi istiyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezona yönelik ilk transfer beklentisi ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronunun şimdiden listesini oluşturmaya çalıştığı öğrenilirken Kosta Rika kulüplerinden Deportivo Saprissa forması giyen 17 yaşındaki Manfred Ugalde yakın takibe alındığı bildirildi. Bu sezon Kosta Rika Ligi'nde 23 maça çıkan genç golcü 9 kez rakip fileleri sarsarken Kara Kartal sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.



HAZIRLIK SÜRÜYOR

Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. İdmana tedavisine devam edilen Dorukhan katılmadı. Kartal, bugünkü idman sonrası kampa girecek.