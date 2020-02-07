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’a genç yıldız

Beşiktaş’a genç yıldız
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Siyah-beyazlılar, kulübü forması giyen ’yi istiyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezona yönelik ilk transfer beklentisi ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronunun şimdiden listesini oluşturmaya çalıştığı öğrenilirken Kosta Rika kulüplerinden Deportivo Saprissa forması giyen 17 yaşındaki Manfred Ugalde yakın takibe alındığı bildirildi. Bu sezon Kosta Rika Ligi'nde 23 maça çıkan genç golcü 9 kez rakip fileleri sarsarken Kara Kartal sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.

HAZIRLIK SÜRÜYOR
Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. İdmana tedavisine devam edilen Dorukhan katılmadı. Kartal, bugünkü idman sonrası kampa girecek.
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