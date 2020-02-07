Denizlispor yara saracak

Ligde 4 haftadır galibiyete hasret kaldıklarını belirten teknik patron Özdilek, “Konya’da zinciri kıracağız’ dedi.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor, Konyaspor karşısında zinciri kırmak istiyor. Sakatlıkları süren Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes'in çalışmaya katılmadı idman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Mehmet Özdilek, deplasmana 3 puan hedefiyle gideceklerini belirtti. Özdilek, "Göztepe maçındaki coşkudan ve oyundan son derece memnunum. Her puanın çok önemli olduğu bir lig oynuyoruz. Her maç ciddiyet istiyor. Konyaspor'a karşı da zor bir maç oynayacağız" diye konuştu.



EKSİKLER SIKINTI YARATIYOR

Teknik patron Özdilek, şöyle devam etti: "Kazanarak yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. İçerideki puan kayıplarımızı deplasmanda puan ya da puanlar alarak telafi etmek istiyoruz. Lopes ve Onazi'nin sakatlıkları ciddi. Dönmeleri 3-4 haftayı bulacak. Aissati'nin iyi bir form yakalamışken cezalı duruma düşmesi bizi sıkıntıya soktu. Amacımız Konyaspor'dan puan ya da puanlar almak. Kazanmak için saha içerisinde ne gerekiyorsa yapacağız. Hadi Sacko ve Zakarya Bergdich'in iyileşmeleri biraz olsun moralimizi düzeltti."



■ SEBAHATTİN ALP