Özdemir, “Bu göreve beni genel kurul getirdi ve ben bu görevde kalacağım” derken, her kulübün suçlamada bulunduğunu kaydederek, F.Bahçe ve G.Saray kulübü başkanlarına da yanıt verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde futbol gündeminde yer alan tartışmalar üzerine federasyona yönelik eleştirilere tek tek cevap verdi. TFF'nin Riva'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Özdemir, kulüpler tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmediklerini belirterek kulüp başkanlarına seslendi ve "TFF'yi bu tarz polemiklerle taraftarın önüne, kamuoyunun önüne atmasınlar" dedi.



YANIT GELDİ

TFF Başkanı birkaç gündür sosyal medya hesaplarında yer alan "Nihat Özdemir istifa etti" iddialarına da cevap vererek "Bu göreve beni genel kurul getirdi ve bu görevde kalacağım" dedi. Özdemir, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in de TFF'ye yönelik açıklamalarını da yanıtladı.



TRANSFER YAPTILAR

Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'un federasyonun kendilerine transfer yaptırmadığı yönündeki açıklamaları için "Federasyonun kendilerine transfer yaptırmadığı ile ilgili eleştirileri oldu. Kurulumuz değerlendirip bir transfere izin verdi. Sonuç olarak F.Bahçe transfer yaptı. Ancak kulüplerimizin banka anlaşmalarına, transfer planlarına karışamayız " derken G.Saray Başkanı Cengiz'in F.Bahçe'ye limit arttırımı için ayrılacalık yapıldığı yönündeki iddiaları hakkında da "Açıklamaları üzüntüyle izledik. Mustafa Cengiz, '15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi?' diye soruyor. Bize yapılan başvuru 15 Aralık'ta" dedi.



MALATYA'DA NEDEN MAÇ OYNATALIM

Fenerbahçe yönetiminin ertelenmesine tepki gösterdiği Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili konuşan Nihat Özdemir, "Federasyon olarak, maç ertelememiz için herhangi bir kulübün talepte bulunmasına gerek duymuyoruz. Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım? Ayrıca stadın fiziki şartları, deprem sonrası henüz tespit edilmemişken hemen nasıl maç oynatabilirsiniz!" dedi.



VAR KAYITLARI AÇIKLANAMAZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir kamuoyunda konuşulan bir konu olan 'VAR kayıtları açıklansın' taleplerine de net bir yanıt verdi ve sözlerine şöyle devam etti: "VAR kayıtlarının açıklaması ülke federasyonlarına bırakıldı. Bir iki ligde bilgi amaçlı kayıtlar açıklandı. IFAB üst liglerde bu kayıtların açıklamasına sıcak bakmıyor. Her hafta kayıtların açıklanması kaosa neden olabilir."



İTİRAZLAR İNCELENİYOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü'nün F.Bahçe ve Göztepe maçlarıyla ilgili itirazlarıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Özdemir, "Sayın Ahmet Nur Çebi, dün bizi ziyaret etti. Türk sporunun gündemini konuştuk ve konulardan biri de Fenerbahçe- Beşiktaş maçının VAR kayıtları oldu. Kendisine çalışma şeklimizi anlattık ve süreç devam etmekte. Ayrıca Göztepe maçı için de tekrar müracaatları var. Genel müracaatı MHK değerlendirecektir. Hem Göztepe- Beşktaş hem de Gençlerbirliği- Gaziantep FK maçı itirazları var. IFAB'a yazdılar, onların da görüşü merak ediliyor ve sonrasında bir karar verilecek. Süreç devam ediyor." diye konuştu.

