Kontenjan sıkıntısı

Karşıyaka’nın Pazar günü İstanbul’da konuk olacağı Alemdağ maçında taraftarlarına 65 kişilik yer ayrılması moralleri bozdu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Pazar günü deplasmanda Alemdağspor ile karşılaşacak Karşıyaka'ya kötü haber geldi. Erbaaspor önünde üç puanı 3 golle alan Kaf-Kaf'ın taraftarına 65 kişilik yer ayrılması moralleri bozdu. İzmir'den gidecek ve İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi göstermeyi planladığı karşılaşma için az sayıda kontenjanın ayrılması canları sıktı. Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği ev sahibi kulübün stat kapasitesinin yüzde 5'i kadar deplasman taraftarlarına yer ayrılıyor. Takımın çıkışa geçtiği haftada yeşil-kırmızılı taraftarların büyük önem verdiği karşılaşmada 65 kişinin yer almasından dolayı tribün gücünü olumsuz etkileyecek.



OTOBÜS KALDIRMAYACAKLAR

Az sayıda kontenjan olduğu için yeşil-kırmızılı taraftarlar İzmir'den İstanbul'a otobüs organizasyonu yapmayacağını açıkladı. İzmir ve İstanbul'dan mücadeleye gidecek taraftarların bireysel olarak hareket edeceği bildirildi.



TOLUNGÜÇ , "ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR"

Ligin ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamayan ancak Erbaaspor maçıyla yeni bir sayfa açtıklarını belirten Karşıyaka'nın tecrübeli teknik patronu Soner Tolungüç, "Ligler de ikinci yarılar her zaman daha zor geçer. Bunu bilerek devre arası çalışmalarımızı yaptık. Ligde hedefsiz takım yok. Kulüpler ya üst lige çıkmak için yada kümede kalmak için mücadele ediyor. Bizim de hedefimiz belli. Ligde son düdüğe kadar ilk 5'in içinde olmak istiyoruz. Rakibimiz son haftalarda çıkışta. Bizi zor bir maç bekliyor. Ekibime güvenim tam" şeklinde konuştu.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ