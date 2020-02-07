Nazilli’de boykot

3. Lig 3. Grup’ta borçları nedeniyle transfer yasağı gelen Siyah İnciler’de, aylardır alacakları ödenmeyen oyuncular Altındağ Belediyespor maçı öncesi antrenmana çıkmıyor

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağını açtı. Devre arasında eski borçları nedeniyle transfer yasağı gelen ve kadrosuna takviye yapamayan Siyah İnciler'de, oyuncular, kulüp-ten alacakları yatırılmadığı için Altındağ hazırlıklarına başlamadı.

YÖNETİMDE ÇATLAK

Antrenman boykotu yapan futbolcular, yönetimin kendilerine Ocak ayı sonunda ödeme yapma sözü verdiğini, ancak bu sözlerin tutulmaması üzerine idmana çıkmama kararı aldıklarını açıkladılar Maddi kriz yaşadıkları için son haftalarında alınan kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından geride kalan Nazilli'de futbolcular kazan kaldırdı. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçtan sadece 3 puan çıkar-tabildi. Aralık ayında futbolcularla bir görüşme gerçekleştiren yöne-ticilerden başkan vekilleri Kadir Mutlu ve Haluk Volaka'nın Ocak ayı sonunda ödeme sözü vermişti. Ancak gerekli paranın bulunama-ması yönetim içinde de kriz yarat-tı. İdman boykotuyla patlak veren kriz, yönetimi de ikiye böldü. Mutlu ile Volaka'nın yönetimin bilgisi dahili olmadan futbolcularla gerçekleştirdiği görüşmeden daha sonra haberdar olan bazı yöneticiler buna tepki gösterdi. Futbolcuların ödeme yapılmaması durumunda lig maçına kadar antrenmanlara çıkmama kararı aldığı öğrenildi.

ÖZKAT AYRILDI, YENİ BAŞKAN YELKOVAN

Nazilli Belediyespor'da yaşanan kriz, bir gecede başkanın da değiş-mesine neden oldu. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden kulüp başkanı Nurettin Özkat'ın yerine baş-kanlığa Soner Yelkovan seçildi. Yıldırım Demirören Spor Tesislerinde ger-çekleşen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Kulüp Başkanı Nurettin Özkat yönetim kuruluna istifasını sundu. Özkat'ın istifası yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edilirken, yapılan oylama sonucunda kulüp başkan vekili Nazilli Belediyesi Başkan Vekili Soner Yelkovan kulübün yeni başkanı oldu. Yelkovan, "Ekonomik sorunlarımız aşı-lamayacak boyutlarda değil. Amacı-mız doğru yönetim biçimi ve ek kaynak modelleriyle çözüm üretmek. Bugün iti-bariyle çalışma başlatıyoruz. Elbette ki aksamalar olacak bu kulüpte hiçbir kimsenin alacağı kalmayacak" dedi.

İHSAN KARATAŞ