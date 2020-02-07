  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Palut’la şaha kalktı

Palut’la şaha kalktı

Palut’la şaha kalktı
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Göz-Göz'e 10 haftada 18 puan kazandırarak ’de Avrupa potasına sokan genç teknik adam , maç başına 1.80 puan ortalamasıyla döneminin en başarılı ikinci ismi oldu

Süper Lig'de Avrupa Kupaları mücadelesi veren Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile büyük bir çıkışa geçti. Sarı-kırmızılı ekipte sezona başlayan Tamer Tuna başarısız sonuçların ardından 9. hafta sonunda istifa etmek zorunda kalırken, 11. haftadan itibaren dümene geçen teknik direktör İlhan Palut, Göztepe'yi şaha kaldırdı.

9 TEKNİK ADAMI SOLLADI
Palut'lu Göz-Göz, 10 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 yenilgi alarak 18 puan topladı. Maç başına 1.80'lik bir puan ortalaması tutturan Palut, bu performansıyla Başkan Mehmet Sepil'in 7 yıllık görev sürecinde çalışan 10 farklı teknik adam arasında Metin Diyadin'in ardından en başarılı ikinci isim olmayı başardı. Metin Diyadin, 2014-2015 ile 2015-2016 sezonlarında toplam 45 karşılaşmada görev yapıp maç başına 1.82'lik puan ortalaması tutturmuştu. 43 yaşındaki Palut, Metin Diyadin'in performansına çok yaklaşırken Süper Lig'de ilk deneyimini yaşamasına rağmen de takımın başına geçen en başarılı isim oldu. 2017- 2018'den bu yana Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de Tamer Tuna ilk döneminde maç başına 1.44, ikinci döneminde ise 1.00 puan ortalaması tuttururken, Bayram Bektaş 15 maçta 1.20, Kemal Özdeş ise 8 maçta 0.87 ortalamada kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Palut’la şaha kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN