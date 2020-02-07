Palut’la şaha kalktı

Göz-Göz'e 10 haftada 18 puan kazandırarak Süper Lig’de Avrupa potasına sokan genç teknik adam İlhan Palut, maç başına 1.80 puan ortalamasıyla Mehmet Sepil döneminin en başarılı ikinci ismi oldu

Süper Lig'de Avrupa Kupaları mücadelesi veren Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile büyük bir çıkışa geçti. Sarı-kırmızılı ekipte sezona başlayan Tamer Tuna başarısız sonuçların ardından 9. hafta sonunda istifa etmek zorunda kalırken, 11. haftadan itibaren dümene geçen teknik direktör İlhan Palut, Göztepe'yi şaha kaldırdı.



9 TEKNİK ADAMI SOLLADI

Palut'lu Göz-Göz, 10 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 yenilgi alarak 18 puan topladı. Maç başına 1.80'lik bir puan ortalaması tutturan Palut, bu performansıyla Başkan Mehmet Sepil'in 7 yıllık görev sürecinde çalışan 10 farklı teknik adam arasında Metin Diyadin'in ardından en başarılı ikinci isim olmayı başardı. Metin Diyadin, 2014-2015 ile 2015-2016 sezonlarında toplam 45 karşılaşmada görev yapıp maç başına 1.82'lik puan ortalaması tutturmuştu. 43 yaşındaki Palut, Metin Diyadin'in performansına çok yaklaşırken Süper Lig'de ilk deneyimini yaşamasına rağmen de takımın başına geçen en başarılı isim oldu. 2017- 2018'den bu yana Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de Tamer Tuna ilk döneminde maç başına 1.44, ikinci döneminde ise 1.00 puan ortalaması tuttururken, Bayram Bektaş 15 maçta 1.20, Kemal Özdeş ise 8 maçta 0.87 ortalamada kaldı.



