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destek bekliyor

Sofular Gençlik destek bekliyor
Giriş Tarihi: 7.2.2020
Denizli 2. Amatör Küme'de şampiyonluk hedefleyen Sofular Gençlikspor'da kulüp yönetimi yeni sezon öncesi bağış kampanyası başlattı. Yeni sezon için çalışmalarına devam eden mavi-beyazlılar kadrosuna 5 yeni isim kazandırırken, yönetimde saha dışı çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Sofular Gençlik, destek çağrısı yaptı. Sosyal medyadan Denizli'ye çağrı yapan kulüp başkanı Abdullah Karatay, "Geçen sezon ilk kez amatör liglerde mücadele etmeye başladık. Bu sezon hedefi biraz daha yükselttik. Ancak her kulüpte olduğu gibi, bizde de maddi sıkıntılar oluyor. O yüzden bir bağış kampanyası başlattık. Denizli'de yaşayan hemşerilerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP
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