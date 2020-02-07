Suzanna Solmaz Izmir’de birinci oldu

Yunusemre Belediyesporlu Tenisçisi Suzanna Solmaz, İzmir Sports International CNC Tenis Akademisi Turnuvasında kendi yaş grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu. İzmir'de yapılan Sports International CNC Tenis Akademisinde Alaçatı Kulübü Ziya Örenli adına yapılan tenis turnuvasında Yunusemre Belediyespor adına katılan Suzanna Solmaz 8 yaş grubunda oynadığı tüm maçlarını kazanarak birinciliğe uzandı. Manisa'da Tenis Federasyonu'na tescili yapılmış tek kulüp olduklarını belirten antrenör Beytullah Solmaz, desteklerinden dolayı Kulüp Başkanı Arif Alkan ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Gelecek vadeden raketi kutlayan kulüp başkanı Arif Alkan ise elde edilen başarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK