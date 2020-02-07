Trabzonspor’a Sturridge şoku

Beklentilerin altında kalan İngiliz yıldızı göndermek isteyen yönetim 33 milyon TL’yi ödemek zorunda

Trabzonspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan ve büyük umutlarla alınan Daniel Sturridge beklentilerin altında kaldı. Çoğu zaman ağrılarını bahane ederek forma giymek istemeyen İngiliz oyuncu için bordo-mavili yönetim sezon sonu için harekete geçti. Trabzon kurmayları İngiliz golcüyü ya satacak ya da sözleşmesini feshedecek. Fakat yıldız oyuncunun maliyeti de sözleşme feshi ile birlikte 33 Milyon TL'yi bulacak.



TAKIMDAN GİTMEK İSTEMİYOR

FAKAT takımdan gitmeye niyeti olmayan İngiliz golcünün sözleşmesi feshedilmesi durumunda faturası da ağır olacak. Bu güne kadar transferde hata yapmayan ve kaliteli isimleri ucuza alan Trabzon yönetimi de Sturridge konusundan rahatsız olduğu ifade edildi. Bu sezon sonuna kadar 3.5 milyon Euro'yu cebine koyacak olan Sturridge, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda 1.5 milyon Euro daha alacak. Bu da kulübün kasasından 33 Milyon TL'nin çıkmasına neden olacak.