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’dan örnek bir davranıs

Turgutluspor’dan örnek bir davranıs
Giriş Tarihi: 7.2.2020

3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor'da futbolcular ve teknik ekip örnek bir davranışa imza attı. Kırmızı-siyahlılar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan engelli İsa Balaban isimli vatandaşa destekte bulunarak akülü sandalye aldı. İsa Balaban'ı evinde ziyaret ederek akülü aracını teslim eden antrenör Birant Yaytaş ve Turgutlusporlu futbolcular Necmi Çoban, Abdülkadir Akyıldız, Kadir Yazıcı, Fatih Demirlek ve Samet Günhan aile ile bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildiler. İsa Balaban, destek için Turgutlusporlu futbolcular ve teknik ekibe teşekkür etti. Öte yandan geçen hafta lider Kocaelispor'u yenerek önemli bir zafere imza atan Kasaba, Ağrı 1970'i de yenerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor.


İLKER UYAR

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