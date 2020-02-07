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Yeni stat yeri aranıyor

Yeni stat yeri aranıyor
Giriş Tarihi: 7.2.2020
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Temennimiz Denizlispor'un Süper Lig'de kalıcı olması. Çünkü tekrar Süper Lig'e geri dönmemiz 9 yılımızı almış. Süper Lig'in keyfini sürmek gerekir" dedi. Yapılacak stat konusuna da değinen Zolan, "Cumhurbaşkanımızın Denizli'ye bakışı en üst seviyede. Ak Parti'nin büyük kongresinde Cumhurbaşkanımız sadece Denizli stadından bahsetti. Eskihisar bölgesinde 70-80 bin metrekarelik Denizli Belediyesi'ne ait olan bir alanda stat yeri belirleyip, kamuoyu ile paylaştık. Projesinin de çizilmesiyle birlikte programa alıp, düğmeye bastık. Yeni stat yerinde sondaj çalışmaları başladığında, tarihi eserler çıkınca, bu nokta da oraya stat yapma imkanı ortadan kalktı. Yeni stat yeri arıyoruz. Birkaç alternatif de var. Onları da değerlendireceğiz. İnşallah Denizli'de güzel bir stat olacak. Şu anda Atatürk Stadı'nın olduğu yere yeni stadın yapılmasını önerenlerde var, ancak stadın güneşe göre yönü ile ilgili sıkıntı var. 15-20 gün içinde açıklama yapacağız" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP
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