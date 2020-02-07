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Yunusemre’den bir başarı daha

Yunusemre’den bir başarı daha
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Badminton, judo, voleybol ve futbolda başarıdan başarıya koşan ve altın çağını yaşayan mavi-beyazlıların kız takımı, oldu.

Yunusemre Belediyespor Kulü-bü sporcuları, sporda altın çağını yaşıyor. Badminton, judo, voley-bol ve futbolda başarıdan başa-rıya koşan mavi-beyazlılar, basketbolda da destan yazdı. Kilis'te yapılan Ümit-ler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş olmak üzere iki madalya alan, Manisa'da gerçekleştirilen Okullarara-sı Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsabaka-larında 16 madalya kazanan Yunusemreli sporcular, basketbolda da tarihi bir başarıya imza attı. Yunusemre U-14 Kız Bas-ketbol Takımı il birinciliğine ulaştı.

AKHİSARGÜCÜ'NÜ MAĞLUP ETTİ

Grubunun son maçında Akhisargücü ile deplasmanda karşılaşan Yunusemre Belediyespor Kulübü U-14 Kız Basket-bol Takımı, mücadeleyi 77-44 kazanarak Manisa Şampiyonu oldu. Manisa U-14 Basketbol Ligi'nin son grup maçında Akhisargücü ile karşılaşan Yunusemre Belediyesporlu kızlar, maçın ardından şampiyonluğu göğüsleyip büyük sevinç yaşadı. Maçtan sonra sporcular sevinçlerini aileleri ve taraftarlarıyla paylaştı. Takımı ve antrenörlerini kutlayan kulüp başkanı Arif Alkan başarılarının devamını diledi.

CÜNEYT HASÇELİK

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