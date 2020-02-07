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saatlerinde değişiklik yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası saatlerinde değişiklik yapıldı

07.02.2020, 16:37

'nda gelecek hafta perşembe günü oynanacak olan çeyrek final rövanş karşılaşmalarının saatlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak rövanş maçlarının saatlerinde düzenleme yaptı.

Buna göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Trabzonspor'la karşılaşacağı mücadele 17.00'de, Demir Grup Sivasspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı rövanş karşılaşması 19.15'te oynanacak.

Bu arada çeyre finalin ilk ayağında Trabzonspor sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'u 5-0 yenmiş, Sivasspor ise deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

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