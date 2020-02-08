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'un avantajı fikstür

Akhisarspor'un avantajı fikstür

08.02.2020, 13:30

1'inci Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalınca 16 haftadır aralıksız yer aldığı Play-Off hattının dışında kalan , fikstür avantajına güveniyor. son 6 haftalık periyotta gol dahi atamayan Akigo, önündeki 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak.

Yeşil-siyahlı ekip pazartesi günü Ege derbisinde Menemenspor'u konuk ettikten sonra lider Hatayspor'la deplasmanda hayati öneme sahip 90 dakikaya çıkacak. Akhisarspor, Hatay mücadelesinin ardından Fatih Karagümrük ve Giresunspor'la üst üste evinde oynayacak. Akhisar, bu sezon iç sahada çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken yalnız 1 kez Bursaspor önünde sahadan mağlup ayrıldı.
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