Altay’ın gözü yüksekte

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Özden Töraydın, “Önümüzdeki iki maçtan 6 puan çıkardık mı ilk 2 yolumuz açılır. Buna inanıyoruz” dedi.

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay gözünü ilk 2'ye dikti. Yapılan takviyelerle takım içindeki rekabetin arttığını belirten Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "Üst üste kazanacağımız 2 maç bizi ilk 2 yarışana ortak eder. Bolu ve Keçiörengücü maçlarını kayıpsız geçtiğimiz takdirde yakalayacağımız havayla kimse önümüzde duramaz. Ekibimizde bunu gerçekleştirecek potansiyel mevcut" dedi.

TAKIM HALİNDE KENETLENDİK

Yeni gelen oyuncularla kadro derinliğini yakaladıklarını belirten Töraydın, "Ligi bilen ve tecrübeli isimleri bünyemize kattık. Takımın içindeki uyum muhteşem. Hedefimiz Süper Lig ve buna emin adımlarla ilerleyeceğimizden hiç şüphem yok. Boluspor karşısında ekibimizin taraftarlarımızla bütünleşip kazanan taraf olacağına inancam tam. Altay sezon sonunda layık olduğu Süper Lig'e çıkacak" diye konuştu.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRDA

Yarın Bornova Stadı'nda Bolu'yu ağırlayacak olan Altay'ın dört önemli oyuncusu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Putsila, Erhan Kartal, Turgut, Doğa ve Yaser sarı kart görmeleri halinde Keçiörengücü deplasmanında forma giyemeyecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ