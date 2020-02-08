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Altınordu Eskişehir'den mutsuz döndü

Altınordu Eskişehir'den mutsuz döndü

08.02.2020, 19:26

1. Lig’de ile Altınordu karşılaştı. Maçı Eskişehirspor taraftarı izledi. 21'inci haftada Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. 9'uncu dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sol çaprazdan Furgan Polat sert vurdu, kaleciden dönen topu Mete Kaan tamamladı: 1-0.

48'inci dakikada Metehan'ın uzaktan şutunda kaleci Ekrem topu son anda kornere çeldi. 56'ncı dakikada İbrahim Halil'in pasında topla buluşan Mete Kaan ceza sahası dışından sert vurdu, top ağlarla buluştu: 2-0.

79'uncu dakikada Mehmet Özcan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Metehan, kaleci Erhan tarafından düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Feyzi topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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