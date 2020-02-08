Cumartesi heyecanı

Süper Lig'de bugün zirve yarışını ilgilendiren çok önemli maçlar oynayacak. Beşiktaş 17.00’de G.Antep FK’yı ağırlayacak, aynı saatte Trabzonspor Ankara’da G.Birliği ile kapışacak. F.Bahçe 20.00’de Alanya’yı konuk edecek.

Süper Lig'de bugün zirve yarışını ilgilendiren çok önemli maçlar oynayacak. Ç.Rize galibiyetiyle kötü gidişi durduran Beşiktaş, saat 17.00'de Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. İstanbul ekibinin yeni transferi Boateng'in de kadroda olacağı belirtildi. Geçen hafta F.Bahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, 17.00'de Eryaman Stadı'nda G.Birliği'ne konuk olacak. FENER'E AĞIR KONUK

Müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Son maçta Trabzonspor'a deplasmanda yenilerek yara alan F.Bahçe de Alanyaspor'la kapışacak. Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

YALÇIN İLK KEZ

BEŞİKTAŞ'IN teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına bugün çıkacak. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı. Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemişti.